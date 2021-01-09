عاجل.. السيسي يُصدر توجيه جديد بشأن القمر الصناعي طيبة 1

السبت 09/يناير/2021 - 05:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع وزير الاتصالات وعدد من المسئولين، لاستعراض منظومة شبكة الاتصالات الفضائية للدولة والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي طيبة 1.

ووجه الرئيس بالاستغلال الامثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة 1 لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجية المعلومات بالدولة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

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