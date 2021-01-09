الصين تخصص 270 مليون دولار لمواجهة كوراث فصل الشتاء على المحاصيل الزراعية

السبت 09/يناير/2021 - 05:47 م
الصين المحاصيل الزراعية
الصين المحاصيل الزراعية
وكالات

 خصصت الصين 1.75 مليار يوان (حوالي 270 مليون دولار أمريكي) من ميزانيتها المركزية لضمان الإنتاج الزراعي والإغاثة من الكوارث خلال الشتاء والربيع المقبل، حسبما ذكرت وزارة المالية.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الجمعة إنه تم توجيه الأموال إلى 24 منطقة على مستوى المقاطعة، بما فيها منغوليا الداخلية و لياونينغ و سيتشوان و قانسو.

وسيتم استخدام الأموال في حفظ الأعلاف للماشية خلال فصل الشتاء، والوقاية من الكوارث الناجمة عن الطقس البارد والسيطرة عليها، فضلا عن ترميم المرافق التي تضررت من جراء الكوارث المتعلقة بالمياه.

وأضافت الوزارة أن الأموال ستدعم إعداد مصادر المياه الاحتياطية لمواجهة حالات الجفاف المحتملة وتنفيذ إجراءات الحماية ضد الجفاف والفيضانات.

 

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