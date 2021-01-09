فوز البلاستيك ومصر للتأمين وتعادل الشمس وخسارة بنها في القسم الثالث

السبت 09/يناير/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة السابعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث عن تحقيق فريق الغابه مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق بنها المتصدر بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق البلاستيك الفوز خارج ملعبه على فريق اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف سجلها ميدو ومحمود عبده في الشوط الأول واضاف اتحاد الشرطة هدف في الشوط الثاني.

وتغلب مصر للتأمين على فريق بهتيم بهدف محمود عوكشه في الشوط الأول.

وفاز العبور على شباب طوخ بثلاثة أهداف نظيفة سجلها احمد سابق هدفين وعمر السعيد هدف.

وحقق اسكو الفوز على فريق قليوب بهدف  سجله وليد فيصل.

وفي مباراة مثيره تعادل فريق الأميرية مع فريق ألماظة 2-2 حيث تقدم ألماظة بهدف في الشوط الأول لمحمد عادل وتعادل يونس سعيد للأميرية من ضربه جزاء واضاف صلاح عصام الهدف الثاني للاميرية، قبل أن يخطف محمد عادل هدف التعادل لفريق ألماظة.

و تعادل سراى القبه مع فريق ايروسبورت بهدفين لكل منهما، كما وتعادل الشمس مع المرج بدون أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 14 نقطة
2- البلاستيك 13 نقطة
3- اسكو 13 نقطة
4- الغابه 12 نقطة
5- مصر للتأمين 12 نقطة
6- العبور 11 نقطة
7- اتحاد الشرطة 10 نقاط
8- ألماظة 10 نقاط
9- الشمس 9 نقاط
10- طوخ 9 نقاط
11- المرج 9 نقاط
12- الأميرية 7 نقاط
13- بهتيم 7 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- سراى القبه 3 نقاط
16- قليوب نقطة وحيدة

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