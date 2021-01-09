هل قلة المطر علامة غضب الله؟.. خالد الجندي يوضح (فيديو)

Advertisements

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فيروس كورونا ليس ضرورة أن يكون علامة على غضب الله، فقد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الحديث المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أن قلة الأمطار خلال الفترة الحالية دليل على غضب الله سبحانه وتعالى غير صحيح، فقد تكون سبب من أسباب الخلل المناخي، وقد تكون دورة مناخية.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "متتكلموش نيابة عن ربنا بثقة فالأمر فيه احتمالات كثيرة، فالإسلام دين الاحتمالات اللانهاية"، مشددًا على ان النفاق صفة في القلب، ولا يجب أن يصف شخص لشخص أخر بأنه منافق.

