فوز كاسكادا والإتصالات وتعادل البدرشين وهزيمة الصيد بالقسم الثالث

السبت 09/يناير/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد

انتهت مباريات الأسبوع السابع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث اسفرت النتائج عن فوز كاسكادا بقيادة محمد حسن على فريق المعادي بهدف دون مقابل سجله اللاعب البديل كريم عصام.

وحقق القومي فوزاً هاما على الصيد بثلاث أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف القومي كلا من محمد ناصر ومحمد جمعة (هدفين)، بينما سجل هدفين الصيد كلا من أحمد ميدان ومحمد دعبس.

بينما تلقى جولدي هزيمة ثقيلة على ملعبه امام الإتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، تقدم جولدي فى البداية عن طريق لاعبه محمد زيدان، بينما سجل رباعية الإتصالات كلا من محمد الفيل (هدفين) وميشو عمارة ومحمد ياسر (زحلق).

بينما فاز أبو النمرس على جينيس بهدف نظيف، وتعادل أكتوبر امام أوسيم بهدفين لكلا منهما، وبنفس النتيجة تعادل البدرشين امام الصف، وتعادل حلوان العام امام بشتيل بدون سلبي.

بينما تأجل لقاء العياط ومستقبل وطن، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي مستقبل وطن بفيروس كورونا.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 19 نقطة
2- القومي 17 نقطة
3- كاسكادا 13 نقطة
4- المعادي 13 نقطة
5- العياط 10 نقاط
6- أبو النمرس 10 نقاط
7- جولدي 9 نقاط
8- البدرشين 9 نقاط
9- بشتيل 8 نقاط
10- جينيس 6 نقاط
11- أكتوبر 6 نقاط
12- حلوان العام 5 نقاط
13- الصيد 5 نقاط
14- مستقبل وطن 4 نقاط
15- الصف 4 نقاط
16- أوسيم 3 نقاط

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