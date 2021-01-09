شبان المراغة يواصل الصدارة وقفط يتراجع بالقسم الثالث

السبت 09/يناير/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
اختتمت منذ قليل مواجهات الجولة السابعة المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم .

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق شبان المراغة علي نظيره مركز شباب نجوع مازن بخماسية مقابل ثلاثة اهداف ليواصل شبان المراغة صدارته للمجموعة بعد وصوله للنقطة 15، فيما تجمد رصيد نجوع مازن عند نقطتين، بالمركز قبل الأخير.

فيما نجح فريق نادي اخميم في تحقيق فوز هام خارج الديار أمام نظيره مركز شباب سوهاج، بهدف نظيف ليرفع رصيده للنقطة 13 يحتل بها وصفقة جدول المجموعة، فيما تجمد رصيد شباب سوهاج عند نقطتين بالمركز الأخير.

وحقق فريق نادي البداري فوز صعب علي فريق نادي قفط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

فيما خسر فريق مكة المكرمة علي ملعبه ووسط جمهوره أمام فريق نادي أهلي المنشأة بهدفين مقابل هدف، ليصل رصيد اهلي المنشأة للنقطة 8 بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد مكة عند8 نقاط بالمركز السابع.

وحقق فريق نادي شعب قوص فوز هام علي نظيره نادي الرحلات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي قفط.

ترتيب المجموعة
1_شبان المراغة15 نقطة
2_اخميم 13 نقطة
3_نادي قفط 11 نقطة
4_نادي المراغة9 نقاط
5_شعب قوص 9 نقاط
6_اهلي المنشأة 8 نقاط
7_مكة المكرمة 8 نقاط
8_ابوتيج 7 نقاط
9_الرحلات 7 نقاط
10_البداري 7 نقاط
11_البلينا 4 نقاط
12_نجوع مازن نقطتين
13_شباب سوهاج نقطتين

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