تفاصيل إصابة طالب سقط من أعلي سور مدرسة بالدقهلية

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شهدت قرية ليسا الجمالية في محافظة الدقهلية، إصابة طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم قرية " ليسا الجمالية "بكسر بالفخذ الأيسر علي اثر سقوطه من اعلي سور مدرسة.



تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بإستقبال مستشفى الجمالية المركزي علي محمد علی مسعد طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومقيم قرية " ليسا الجمالية " دائرة المركز، مصابا بكسر بالفخذ الأيسر ( إدعاء سقوط من علو ).



بإنتقال قوة من ضباط مركز شرطة الجمالية والفحص وسؤال المصاب ووالده محمد علی مسعد فياض س 34 صياد، ومقيم بذات القرية

إتهما "طارق أ ع ع ف" ۳۷ عامل خدمات بمدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية المشتركة الكائنة بذات القرية، ومقيم بذات القرية بجذب المصاب من أعلى سور المدرسة فإختل توازنه وسقط أرضا وحدثت اصابته.



وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله أنكر ما نسب إليه، وقرر بمشاهدته للطالب المذكور حال تواجده داخل فناء المدرسة المشار اليها لإحضار كرة القدم خاصته، وحال مشاهدته له قام بإعتلاء السور، وحال محاولته انزاله خشية سقوطه

إختل توازنه وسقط أرضا وحدثت إصابته.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۹۹ جنح الجمالية، وجاري العرض على النيابة العامة