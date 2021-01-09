تركيا .. توقعات بارتفاع جديد بأسعار البنزين

السبت 09/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر

 

  

تعتزم السلطات التركية، رفع سعر البنزين بمقدار 11 قرشًا للتر اعتبارًا من منتصف الليل، في خطوة جديد من شأنها إثقال كاهل المواطنين.

 

 

 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، نقلًا عن ممثلي قطاع الوقود في البلاد.

 

 

 

 

 

وأوضح المصدر أن الزيادة ستكون 11 قرشًا، لكن الذي سينعكس على أسعار المضخة في محطات الوقود هو 7 قروش.

 

 

 

ويُباع لتر البنزين حاليًا مقابل 7.18 ليرة تركية في إسطنبول، و 7.22 ليرة تركية في أنقرة، و 7.25 ليرة تركية في إزمير.

 

 

 

 

 

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، كانت الحكومة التركية قد رفعت أسعار البنزين بواقع 18 قرشا للتر الواحد.

 

 

 

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

 

 

 

 

 

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا زيادات عدة طيلة العام الماضي؛ على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم.

 

 

 

 

 

وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.

 

 

 

جدير بالذكر أن النظام التركي استهل العام الحالي بسلسلة من زيادت رسوم وأسعار عدد من الخدمات والمنتجات، كالعبور من فوق الجسور، والكهرباء، والغاز الطبيعي، فضلا عن رفع عدد من الضرائب العقارية، ورسوم استخراج جوازات السفر والهويات، وتسجيل الهواتف

 

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