فوز ناصر ملوي والفكرية والوادي الجديد وتعادل بني مزار بالقسم الثالث

السبت 09/يناير/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
سالم خليل
أقيم السبت مباريات الأسبوع السادس لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021 حيث فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق مركز شباب الخارجة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما فاز فريق الهنداو، علي فريق نادي ملوي، بهدفين لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب الهنداو بالداخلة. 

في حين تعادل فريق بني مزار، مع فريق مركز شباب القيس ، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب مركز شباب مطاي.

، وفاز فريق ناصر الفكرية، علي فريق القوصية، بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفاز فريق الوادي الجديد، علي فريق الوليدية، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الوادي الجديد. 

وتم تأجيل مباراه مركز شباب مغاغه، مع فريق مركز شباب سمالوط، والتي كان المقرر لها الاحد ، وذلك بعد أن أرسلت لجنه المسابقات قرار بالتاجيل، نظرا لاقامه مباراه كأس مصر في الدور التمهيدي الأول بين فريقي نادي ملوي مع مركز شباب مغاغه.

ترتيب المجموعه الثالثه 

1- ناصر الفكرية 12نقطة
2- مركز شباب القيس 12 نقطة
3- مركز شباب ناصر ملوي 11 نقطة
4- مركز شباب مغاغه 10 نقاط
5- نادي ملوي 9 نقاط
6- القوصية 8 نقاط
7- مركز شباب الخارجة 8 نقاط
8- مركز شباب سمالوط 7 نقاط
9- الهنداو 7 نقاط
10- الوليدية 6 نقاط
11- بني مزار 5 نقاط
12- الوادي الجديد 3 نقاط

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