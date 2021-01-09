فوز شيكو ودقادوس خسارة شربين وتعادل بلقاس في الجولة السادسة للقسم الثالث



وتمكن فريق مياه الدقهلية من تحقيق فوز مثير على حساب فريق شربين وتغلب عليه بهدف دون مقابل على ملعب شركة مياه الدقهلية .



بينما حقق شبان بدواى أولى إنتصاراته على حساب السنبلاوين بهدفين مقابل هدف وحيد.



وعاد دقادوس بفوز ثمين بهدف من ملعب المنزلة ، فيما حسم التعادل السلبى نتيجة مباراتى بلقاس وعمال المنصورة ، كهرباء طلخا و منية سمنود.



ترتيب المجموعة التاسعة



1- بايونيرز 18 نقطة

2- نبروه 16 نقطة

3- مياه الدقهلية 15 نقطة

4- بلقاس 12 نقطة

5- شربين 11 نقطة

6- م.ش منية سمنود 10 نقاط

7- كهرباء طلخا 8 نقاط

8- ميجاسبورت 7 نقاط

9- دقادوس 7 نقاط

10- السنبلاوين 7 نقاط

11- عمال المنصورة 6 نقاط

12- شبان بدواى 5 نقاط

13- الخيارية 5 نقاط

14- المنزلة 4 نقاط

15- الأمير 3 نقاط

حقق فريق شيكو فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب الخيارية بهدفين دون مقابل، بالجولة السادسة، لدوري القسم الثالث.فيما حقق نبروه فوزا صعبا على حساب ميجاسبورت بهدف وحيد.