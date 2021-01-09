"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

السبت 09/يناير/2021 - 05:26 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
محمد زكي
حرص الدولي المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على توجيه رسالة شكر إلى جماهير القلعة البيضاء عقب اختياره أفضل لاعب في الموسم الماضي.

ونشر "بن شرقي" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" : شكرا لجماهير نادي الزمالك على اختيارهم لى كأفضل لاعب فى الموسم الماضى، فهم السند الكبير لنا والطاقة التى تدفعنا لتقديم المزيد من العطاء والشكر موصول لزملائى اللاعبين الذين ساندونى منذ أول يوم لى فى الزمالك.

وأضاف : "نشكل عائلة كبيرة موحدة ومتجانسة فى الملعب وخارجه، فلولاهم ما كنت لأتألق، والقادم سيكون أفضل إن شاء الله ، وأشكر أيضا لكل مكونات الزمالك، نلتقى قريبا لنشعل شموع الأفراح ونحتفل بالألقاب".

ويلتقي الزمالك مع  طلائع الجيش مساء اليوم السبت على ستادي الجيش بمدينة السويس ، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط

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