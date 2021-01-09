خالد الجندي: أركان الإسلام ليست 5 فقط (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول:" بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن البعض يعتقد أن الإسلام بني على خمس فقط لا تقبل الزيادة، وهذا غير مقبول ولا يتوافق مع الإسلام، ولا يعني أن أركان الإسلام خمس فقط.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يقول إن الإسلام بني على خمس فقط أو لا غير، مشددًا على أن المسألة حينما تتعلق بالترغيب والترهيب لا يقصد بها الرقم بذاته، حال كان يقصد به التوجيه

