تربحت من وظيفتها وأهدرت مال عام.. ضبط موظفة بمجلس مدينة ميت غمر

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تمكن رجال مباحث الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة ميت غمر من إلقبض علي موظفة بمجلس مدينة ميت غمر بتهمة إهدار المال العام والتربح من وظيفتها.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بتحرير مركز شرطة ميت غمر المحضر رقم 4 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة شرق الدلتا "

يتضمن ورود معلومات مفادها قيام كلا نشوى م ز " 40 سنة موظفة بمجلس مدينة ميت غمر، ومقيمة قرية " أبونبهان " دائرة المركز، و"محمد ص م أ ع" 61 سنة بالمعاش وسابقا موظف بالوحدة المحلية بقرية " كفر سرنجا " دائرة المركز

ومقيم بذات القرية.



ووجه لهم إتهام بإهدار المال العام واستغلال موقعها الوظيفي خلال عام ۲۰۱۹ إبان مسئوليتها عن خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحليةب " كفر سرنجا " التابعة لمجلس مدينة ميت غمر، وإصدار عدد "11" موافقة توصيل مرافق " كهرباء " باسماء أشخاص مختلفة بقری ( سرنجا، کفر سرنجا، أبونبهان ) دائرة المركز.



مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو فيه الرسوم الواجب تحصيلها عن تلك الملفات وتربيح الغير والتربح من أعمال وظيفتهما.



علي الفور تم ضبط الأولى وبمواجهتها قررت بذات المضمون

يشار إلى أن المتهم الثاني محبوس إحتياطيا بسجن مركز ميت غمر على ذمة القضية رقم ۲۰۲۰۱۲۹۹۱ إداري المركز " أموال عامة "، قيد المحضر برقم ۲۰۲۱۳ جنح مركز ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة