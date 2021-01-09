المنيا يهزم كيما أسوان ويعود لصدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

السبت 09/يناير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
سالم خليل
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا انتصاراته، وتمكن من تحقيق الفوز اليوم على فريق كيما أسوان العنيد، في عقر داره بهدف دون رد ، ليعتلي الفريق قمة المجموعة برصيد 17 نقطة ، بفارق نقطة عن فريق الشرقية للدخان المتبقى له مباراة.

وتمكن فريق المنيا تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني من خطف هدف بالدقيقة 36 من الشوط الأول للاعب فتحي عثمان ، ويحاول بعدها اللاعبون احراز الأهداف خلال الشوط الثاني ولم يحالفهم الحظ ، حيث خاض الفريق المباراة بتشكيل ضم كل من : عبد الكافي رجب - إسلام طارق، محمد آدم، أيمن ناصر، أحمد اسماعيل، محمد شديد - مصطفى شعبان الشيبكشي، بدوي عاشور، أحمد عصام، محمد سماره، فتحي عثمان.

من جانب آخر حرص مجلس إدارة النادي المنياوي على حضور المباراة لمؤازرة ودعم لاعبيهم خلال لقاءه بأسوان، حيث حضر المباراة العميد محمود السبيعي أمين الصندوق ، وخالد فايز عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يستضيف المنيا فريق بترول أسيوط يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة التاسعة.

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