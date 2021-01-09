بالصور .. رؤوف عبد العزيز يقدم فرح الزاهد بشكل مختلف للجمهور في رمضان 2021

السبت 09/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي


استقر المخرج رؤوف عبد العزيز على الفنانة الشابة فرح الزاهد، لتقديم أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان المقرر عرضه رمضان المقبل 2021، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير،ويأتي ذلك في إطار دعمه للمواهب الشابة التي يحرص إعطائها فرصة كبيرة في كل أعماله.

ونشرت، فرح عبر حسابها الشخصي بموقع وتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة الشهير انستجرام، صور من كواليس تصوير المسلسل تجمعها مع كل من المخرج رؤوف عبد العزيز وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعلقت عليها قائلة " أخيرًا، انتظروني في رمضان 2021 العمل مع الأساطير".

واستغل المخرج رؤوف عبد العزيز، توقف التصوير خلال فترة الاحتفال برأس السنة، وقام بترشيح العديد من النجوم المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، هذا الي جانب أنه قام بإجراء العديد من المعاينات للأماكن المقرر التصوير، خاصة في ظل حرصه الشديد على سرعة انتهاء تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

مسلسل الطاووس، تدور أحداثه في إطار إجتماعي يسيطر علية الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان كل من سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفرح الزاهد.
يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز الدرامية مسلسل قمر هادي، والذي شارك في بطولته كلا من هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي، كما يعد كلا من مسلسل المواطن أكس، وفيرتيجو، والقيصر، من أهم أعمال المؤلف محمد ناير، هذا الي جانب أنه ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي.
بالصور .. رؤوف عبد العزيز يقدم فرح الزاهد بشكل مختلف للجمهور في رمضان 2021
بالصور .. رؤوف عبد العزيز يقدم فرح الزاهد بشكل مختلف للجمهور في رمضان 2021
بالصور .. رؤوف عبد العزيز يقدم فرح الزاهد بشكل مختلف للجمهور في رمضان 2021
بالصور .. رؤوف عبد العزيز يقدم فرح الزاهد بشكل مختلف للجمهور في رمضان 2021
بالصور .. رؤوف عبد العزيز يقدم فرح الزاهد بشكل مختلف للجمهور في رمضان 2021
بالصور .. رؤوف عبد العزيز يقدم فرح الزاهد بشكل مختلف للجمهور في رمضان 2021

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ ساعة و 16 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ أقل من ساعتين

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على ثنائي دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ 14 دقيقة

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

يسرا اللوزي بطلة مسلسل هانى سلامة "قمر هادى" في رمضان 2019

هاني سلامة يستأنف تصوير مسلسله الرمضاني "قمر هادى" 4 فبراير المقبل

للمرة الثانية.. هاجر عفيفي أمام هاني سلامة في "قمر هادي"

ننشر.. أول صورة لـ هالة فاخر في كواليس "قمر هادئ" مع هانى سلامة

محمد علاء يبدأ تصوير أولى مشاهده بـ"قمر هادئ" بالتجمع الخامس

رؤوف عبد العزيز ينتقل بأسرة "قمر هادي" لـ مصر الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

05:26 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى