هاني كريم يطرح ست البنات مع محمد الفنان

السبت 09/يناير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
انتهي المطرب الشاب هاني كريم من تصوير مهرجان ست البنات وقام بطرحه على قناته الرسمية على اليوتيوب وباقي وسائل التواصل الخاصة به.


المهرجان حقق نجاح كبير فور طرحه وهو من كلمات وألحان محمد الفنان توزيع أبو صابر وإنتاج خالد جاكسون
وأكد هاني أن المهرجان فكرته مميزة وقرر تصويره ليحقق مزيد من النجاح والانتشار خاصة أن المهرجانات تعتمد على الفيديو ليريك ولكن التصوير بطريقة الفيديو كليب يحقق نجاح أكبر.


وأضاف هاني أنه ينوي طرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة القادمة وسيتعاون فيها مع مجموعة مهمة من الموزعين لتقديم أغاني قوية ينافس بها كل نجوم المهرجانات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ ساعة و 27 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ ساعتين

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يستقر على ثنائي دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ ربع ساعة

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

مايا دياب تطرح كليب "يابا يابا" عبر اليوتيوب (فيديو)

محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ستينج"

أورتيجا يفاجئ جمهوره بطرح "جمالك جمال" على طريقة الفيديو كليب

رامي رفعت يطرح "100 صلاة" بمناسبة رمضان (فيديو)

أحمد نافع يفاجئ جمهوره بطرح مهرجان مع السلامة عبر "اليوتيوب"

أورتيجا يطرح أحدث أغانيه بعنوان "فرعون"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

01:45 م

"بن شرقي" يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

05:26 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى