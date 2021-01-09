محافظ بني سويف يتابع رفع كفاءة مخر سيل سنور (صور)

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور، حيث تفقد جانبي المخر واطلع على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، والتي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومتر، بجانب تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتأمين خط الغاز المار بالمخر وغيرها من الأعمال والتي تستهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور وجريان مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ ناقش مع القائمين على المشروع، الموقف التنفيذي التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسي على جانبيه، واستكمال أعمال الردم للجسور وتكاسي الدبش بمنطقة خط الغاز، بالإضافة إلى عمل صب خرسانية على الميول والقاع أمام وخلف الخط بعد الانتهاء من أعمال التدبيش، وذلك تحت إشراف فني وتنظيمي مشترك بين شركة الغاز ومديرية والري.



وتفقد المحافظ أعمال إقامة أحواض تهدئة وترسيب "بحيرات" حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء حوض بمساحة 150 متر × 150 متر تقريبًا، وجاري الانتهاء من حوض آخر على مساحة 300 متر × 300 متر، ضمن الحلول الفنية الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى تهدئة تدفق المياه في حالة قوة السيول أو الأمطار، وذلك بالتوازي مع أعمال رفع كفاءة وتطوير مخر السيل.



وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال الأحواض، مستفسرًا عن أحواض التجميع الكبيرة المقرر إنشاؤها على مسافة أبعد وباتجاه أقرب من محل تدفق مياه السيول القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وكذا الهدار والحواجز الترابية الجاري تنفيذها، مشددًا على أن المشروع يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة



وكان المحافظ قد كلف مسؤولى الري بمراجعة خطة القطاع الخاصة موسم الأمطار والسيول، والتي تضمنت مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات "بياض العرب، وادي غراب، وادي فقيرة، وغياضة الشرقية، وأبوصالح، وطما فيوم" بجانب "مخر سنور" وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها.



كما شلمت الإجراءات تشكيل لجان من الري وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها بشكل مستمر، واستمرار تطهيرها وتقوية الجسور للمناطق المتضررة، بالتوازي مع مراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه من أماكن تجمع مياه الأمطار بالشوارع



رافق المحافظ خلال تفقده لمخر السيل: اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة، وعبد الحي سيد ومحمد رياض نائبي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعددًا من التنفيذيين المعنيين بقطاع الري.

