فوز بنى سويف والمنيا وديروط والإعلاميين بدورى القسم الثاني

السبت 09/يناير/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بالقسم الثاني عن فوز فريق المنيا على كيما أسوان بهدف فتحي عثمان في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وحقق الإعلاميين فوزاً مهماًعلى فريق طهطا بثلاثة أهداف نظيفة حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الإعلاميين بهدف سجله محمد طارق في الدقيقة 31 واضاف اغاثون ميلاد الهدف الثاني في الدقيقة 37 واختتم أحمد كمال جيلبرتو اهداف الإعلاميين في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

وفاز الالومنيوم على نادي قنا بهدفين دون رد سجلها مراد صبرى في الشوط الأول ومحمد عبد الحميد ميدو في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

كما حقق فريق ديروط إنتصارا كبيراً على فريق أسمنت أسيوط بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم أحمد سليمان لاسيوط من ركلة جزاء في الدقيقة 5 وتعادل اسلام عبد الراضي من ضربه جزاء في الدقيقة 9 .

وفي الشوط الثاني سجل اسلام عبد الراضي الهدف الثاني واضاف فرغلي بالو الهدف الثالث، واضاف لاعب أسمنت أسيوط الهدف الرابع في مرماه واختتم مهرجان الأهداف خالد محمد.

كما حقق فريق بنى سويف الفوز خارج ملعبه على فريق الفيوم بهدف نظيف سجله محمد اشرف في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

وطرد الحكم أمين عمر لاعب الفيوم محمود شمايكل في الدقيقة 13 وإهدر الفيوم ركلة جزاء عبر جابر جابر في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.

تعادل فريق سوهاج مع فريق مركز شباب سمسطا بهدف لمثله تقدم كمارا لسوهاج في الشوط الثاني وتعادل محمد رجب لسمسطا

كما تعادل فريق بترول اسيوط مع فريق شبان قنا بدون أهداف.

وتختتم الجولة الأحد بلقاء تليفونات بني سويف مع فريق الشرقية للدخان.

ترتيب المجموعة الاولى

1- المنيا 17 نقطة
2- الشرقية للدخان 16 نقطة
3- الألومنيوم 16 نقطة
4- الإعلاميين 15 نقطة
5- ديروط 13 نقطة
6- الفيوم 13 نقطة
7- بنى سويف 13 نقطة
8- سوهاج 12 نقطة
9- البترول 11 نقطة
10- شبان قنا 11 نقطة
11- قنا 8 نقاط
12- شباب سمسطا 8 نقاط
13- كيما أسوان 6 نقاط
14- تليفونات بني سويف 5 نقاط
15- طهطا 5 نقاط
16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

أخبار تهمك

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

منذ نصف ساعة

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة تجميد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

منذ ثلث ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

05:00 م

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

04:48 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى