فوز بنى سويف والمنيا وديروط والإعلاميين بدورى القسم الثاني



وفاز الالومنيوم على نادي قنا بهدفين دون رد سجلها مراد صبرى في الشوط الأول ومحمد عبد الحميد ميدو في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.



كما حقق فريق ديروط إنتصارا كبيراً على فريق أسمنت أسيوط بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم أحمد سليمان لاسيوط من ركلة جزاء في الدقيقة 5 وتعادل اسلام عبد الراضي من ضربه جزاء في الدقيقة 9 .





وفي الشوط الثاني سجل اسلام عبد الراضي الهدف الثاني واضاف فرغلي بالو الهدف الثالث، واضاف لاعب أسمنت أسيوط الهدف الرابع في مرماه واختتم مهرجان الأهداف خالد محمد.



كما حقق فريق بنى سويف الفوز خارج ملعبه على فريق الفيوم بهدف نظيف سجله محمد اشرف في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



وطرد الحكم أمين عمر لاعب الفيوم محمود شمايكل في الدقيقة 13 وإهدر الفيوم ركلة جزاء عبر جابر جابر في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.



تعادل فريق سوهاج مع فريق مركز شباب سمسطا بهدف لمثله تقدم كمارا لسوهاج في الشوط الثاني وتعادل محمد رجب لسمسطا





كما تعادل فريق بترول اسيوط مع فريق شبان قنا بدون أهداف.



وتختتم الجولة الأحد بلقاء تليفونات بني سويف مع فريق الشرقية للدخان.



ترتيب المجموعة الاولى



1- المنيا 17 نقطة

2- الشرقية للدخان 16 نقطة

3- الألومنيوم 16 نقطة

4- الإعلاميين 15 نقطة

5- ديروط 13 نقطة

6- الفيوم 13 نقطة

7- بنى سويف 13 نقطة

8- سوهاج 12 نقطة

9- البترول 11 نقطة

10- شبان قنا 11 نقطة

11- قنا 8 نقاط

12- شباب سمسطا 8 نقاط

13- كيما أسوان 6 نقاط

14- تليفونات بني سويف 5 نقاط

15- طهطا 5 نقاط

16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

أسفرت نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بالقسم الثاني عن فوز فريق المنيا على كيما أسوان بهدف فتحي عثمان في الدقيقة 36 من الشوط الأول.وحقق الإعلاميين فوزاً مهماًعلى فريق طهطا بثلاثة أهداف نظيفة حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الإعلاميين بهدف سجله محمد طارق في الدقيقة 31 واضاف اغاثون ميلاد الهدف الثاني في الدقيقة 37 واختتم أحمد كمال جيلبرتو اهداف الإعلاميين في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.