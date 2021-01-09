عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة "انتوا مش جدعان"

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يحرص المطرب عمر كمال التفاعل الدائم مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.



وأعلن المطرب عمر كمال عن موعد عرض أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "انتو مش جدعان".



ونشر عمر صورة تجمعه بالمطرب معتمد ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام وكتب : عمر كمال ومعتمد ، انتو مش جدعان يوم الثلاثاء.



واحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 علي يوتيوب. ويعد مهرجان " انتي معلمة " غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.



و كان قد كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته "أنتي معلمة" الذي يجمعه بحمو بيكا.