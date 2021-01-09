حمادة هلال ينعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد

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نعى الفنان حمادة هلال وفاة المايسترو خالد فؤاد، وذلك من خلال منوشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "هلال" قائلا: "الله يرحمك ياحبيبي الاستاذ خالد فؤاد من اطيب الناس اللى شفتها فى الوسط الفني الله يجعل صبرك على المرض فى غفران كبير من رب رحيم اللهم ارحمنا رحمة واسعة وصبر اهله يارب المسيقار _ خالد فؤاد".



يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد شارك في عدد كبير من الأعمال منها "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"