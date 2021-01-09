موجة كورونا الثانية تلقي بظلالها على الصادرات الزراعية

توقع عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تتأثر الصادرات الزراعية المصرية سلبا بالموجة الثانية لفيروس كورونا، والتى تزامن حدوثها مع بداية الموسم التصديري.

ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية من سبتمبر كل عام وحتي أغسطس.

وقال " الدمرداش"، أتوقع أن تتأثر الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية هذا العام بأزمة كورونا بشكل أكبر من العام الماضي، لأن الموجة الثانية من انتشار الفيروس بدأت بالتزامن مع بداية الموسم التصديري للحاصلات الزراعية على عكس العام الماضي الذي حدثت فيه هذه الأزمة مع نهايته".

وتابع الدمرداش، " حتى الآن الصادرات الزراعية مستمرة في النفاذ لجميع الأسواق.. ولكن ليس بنفس الكميات السابقة ننتظر نتائج الربع الأول والتى أتوقع أن تقل عن الأعوام السابقة."









وصدرت مصر الموسم الماضي نحو 3.95 مليون طن من الحاصلات الزراعية في الموسم الماضي بقيمة 2.16 مليار دولار، واستحوذت الدول العربية على الحجم الأكبر من تلك الصادرات بنسبة 42%.

وأشاد" الدمرداش" ، بجهود وزارة الصناعة في إنهاء أزمة نفاذ الموالح المصرية للسوق الصيني، والتى كانت ستكلف المصدرون المصريون خسائر ضخمة لو لم يتم حالها سريعا، قائلا" السوق الصيني يعد من أكبر الأسواق التصديرية للموالح المصرية .. ولكن فوجئنا في منتصف الموسم التصديري الجاري أنه طالب بوضع إجراءات جديدة غير المتفق عليها مسبقا لاعتماد دخولها شحنات الموالح المصرية".

وتابع "إجراءات الجانب الصيني الجديدة بخصوص استيراد الموالح المصرية كان من السهل تطبيقها ، إذا كان تم إبلاغنا بها قبل بداية الموسم خاصة أن قواعد التجارة العالمية لمنع اتخاذ أي إجراءات جديدة من الدول بعد بداية الموسم التصديري لأنها تؤثر سلبا على المصدرون".

وأكد " الدمرداش"، أن مصر صدرت للصين موالح بكميات 130 ألف طن في الموسم التصديري الماضي، وكان في صادرتها البرتقال.

وأعلن التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة من خلال المكتب التجاري في الصين، إنها أزمة نفاذ الصادرات المصرية من الكوالح للسوق الصيني، بعدما نجح في التوصل مع الجمارك الصينية لاستمرار العمل بنفس قائمة المحطات والمزارع المعتمدة للموسم التصديري الماضى مع إضافة قائمة بمحطات التعبئة التى تم إضافتها حديثاً لهذا الموسم، مشيرا إلى أن سيجري التنسيق مع الجانب الصيني لحين اعتماد القائمة الجديدة عن العام 2020-2021