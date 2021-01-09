تفاصيل محضر من 3 شباب بالدقهلية اوهمهم 5 اشخاص ليبين منهم مصري بهجرة غير شرعية" مقابل 6 الاف دولار امريكي

السبت 09/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قام 3 شباب محضرا بمركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بتحرير محضرل اتهموا خلاله 5 أشخاص منهم مصري و4 اخرين ليبي الجنسية بتحصيلهم ميلغ 800 دولار أمريكس من اجمالي 6 الاف دولار أمريكي بما يعادل 2000 دولتر عن كل شخص

تلقي رجال مركز شرطة السنبلاوين المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر

بدات الواقعة ببلاغ كل من عادل عبدالله فضل ۲۳ سنة دبلوم زراعة، وشقيقه محمد عبدالله فضل 34 سنة كهربائي سيارات، محمود عرفه محمد السيد 34 سنة عامل وجميعهم يقيمون قرية " الزهايرة " دائرة المركز.
بقيام كل من إبراهيم حسن الكبير " مصري الجنسية " و" 4 " اشخاص ليبي الجنسية.. وهم نوری عبدالستار الجمصی، فتحى الحيونی، عمر عبدالسلام محمد، طارق الشهبی بایهامهم بتوفير فرص عمل لهم وتسفيرهم الى دولة ليبيا عن طريق دولة الإمارات " هجرة غير شرعية " مقابل مبلغ مالي وقدره " ۲۰۰۰ دولار امريكي " لكل منهم، وقيامهم بدفع مبلغ مالي " ۸۰۰ دولار أمريكي " لكل منهم وتسديد باقي المبلغ عند وصولهم.

يشار ان المبلغين قاموا بالتوجه الى مطار برج العرب بالإسكندرية للسفر إلا أنه فوجئوا بعدم وجود، تأشيرات أو تذاكر للسفر فقاموا بالإبلاغ، وعدم تحصلهم حتى الآن على المبالغ المالية السابق دفعها للمذكورين.

وتم تحرير المحضر رقم ۲۰۲۱۳۹۹ جنح مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة

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