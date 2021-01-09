تفاصيل أزمة خالد الغندور في قناة الزمالك

السبت 09/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد زكي
علم "الفجر الرياضي" أن هناك أزمة كبيرة بين مسئولي إعلام المصريين و الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الرسمي، وذلك عقب رحيل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

ورفض مسئولي إعلام المصريين تجديد التعاقد مع خالد الغندور، المقرر له أن ينتهي نهاية شهر يناير الجاري، مما أثار غضب "بندق" وبدء مخالفة بعض التعليمات المستديمة بالقناة ومهاجمة اللجنة الثلاثية للزمالك.

 الجدير بالذكر، أن خالد الغندور نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسببوك" : قريبا جدا سأعلن عن مشواري الإعلامي إلى أين وأشكر كل من يساندني و كل من يختلف معي".

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