أياكس يتعاقد مع أغلى صفقة في تاريخه

السبت 09/يناير/2021 - 04:58 م
هالير
هالير
وكالات
أعلن نادي أياكس أمستردام، متصدر دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الإيفواري، سيباستيان ألير، قادما من وست هام يونايتد الإنجليزي، لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وذكر الموقع الرسمي لأياكس، أن الصفقة تمت مقابل 22.5 مليون يورو، ليصبح ألير بذلك، أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وأبرم النادي الهولندي هذه الصفقة التاريخية، في وقت يعاني فيه العالم، وأندية كرة القدم بشكل خاص، من التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة فيروس كورونا.

وبهذا، يعود ألير (26 عاما)، المولود في فرنسا، إلى الدوري الهولندي، حيث سبق وأحرز 51 هدفا مع فريق أوتريخت ما بين 2014 و2017، وأيضا يجدد العلاقة مع إيريك تن هاغ، مدرب أياكس أمستردام الحالي، الذي عمل تحت قيادته عندما كان مدربا لأوتريخت.

وكان ألير، الذي يلعب لمنتخب كوت ديفوار، انضم إلى وست هام يونايتد قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني في 2019.

وأحرز 13 هدفا في 41 مباراة مع النادي اللندني، من بينها ثلاثة أهداف خلال الموسم الحالي.

وسيكون بوسع ألير، اللعب في صفوف فريقه الجديد في مواجهة قمة البطولة الهولندية ضد أيندهوفن غدا الأحد.

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