عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

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أعلنت نجلة الفنان سيد زيان عن وفاة شقيقها، عقب صراع طويل مع المرض عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب قائله: "البقاء لله.. توفى الآن آخى محمد سيد زيان، الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى ويجمعك بأمى وأبى فى الجنة يا حبيبى ى، أسألكم الدعاء لشقيقى محمد".



يذكر أن نجل الفنان سيد زيان قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام قليلة ودخل غيبوبة بسبب ارتفاع ضغط الدم، والذي أدى إلى تعرضه لنزيف في المخ وكانت قد طالبت من جمهورها الدعاء له قائله: "أسألكم الدعاء الكثير لأخى الوحيد محمد سيد زيان فى الرعاية المركزة فى غيبوبة، الله يشفيه ويعافيه بقدرته وعظمته ويفوق بلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم يارب يارب يارب انت الشافى المعافى أتوسل إليك يارب يفوق بمعجزة من عندك يارب يا سميع يا مجيب يا مالك الملك يَاذَا الجلال والإكرام يا الله".