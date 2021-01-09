تقرير يكشف الانتهاكات المستمرة لنظام أردوغان ضد نساء تركيا (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر

 لا يزال النظام التركى يواصل جرائمه وانتهاكاته التى يمارسها ضد النساء فى تركيا، وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد القمع والانتهاك ضد المرأة، وتعرضها للعنف فى أنقرة.

 

 

 

وكشف تقرير أن الفترة الماضية شهدت العديد من التظاهرات النسائية التى خرجت ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها فى إسطنبول، مطالبات بحقوقهن التى حُرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الإحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقين حتفهن خلال الشهور الثمانية الماضية، منهن 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018.

 

 

 

ولفت التقرير إلى أنه رغم أن تركيا توقع على اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا

 

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