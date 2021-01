محمد خيري يكشف عن خطته للنهوض بقطاع الناشئين في المنيا

يرى الدكتور محمد خيرى المدير الفنى بقطاع الناشئين تحت قيادة الدكتور يحيى كامل رئيس قطاع الناشئين في المنيا، أن النهوض بقطاع الناشئين يعتمد بشكل أساسي على النظرة العلمية والفنية على حد سواء في اختيار المواهب الشابة في كل الأعمار.





أكد خيري في تصريحاته أنه يجب شكر المهندس عاطف عبد الجابر رئيس النادي بسبب اهتمامه الكبير بالقطاع ورغبته في تفريغ مواهب جديدة للفريق الأول.





بالإضافة إلى المجهود المضاعف المبذول من لجنة الكرة من خلال العميد محمود السبيعى، والمستشار أحمد عمر، وهانى صدقى.





كما تساهم توجيهات الدكتور يحيى كامل رئيس القطاع على إيجابية آداء فريق العمل ككل.





كم أنه لا يمكن نسيان المجهود الكبير الذي بذله الكابتن ياسر عبد الوهاب رئيس القطاع السابق، والذى بدأ العمل بالقطاع وأدخل مدربين أكفاء.





وأوضح خيري أن الأجهزه الفنية والإدارية تبذل مجهود جبار وتتكون من كل من:

أسامة عبد الحكيم ومينا عبدالله فريق ٢٠٠١، محمد جاويش و محمد رؤوف فريق ٢٠٠٣، أحمد أبوبكر عبد العزيز مدرب ٢٠٠٤، محمود العمدة وحازم جمال فريق ٢٠٠٥،وأخيراً محمد الأنصارى فريق٢٠٠٦.





ويعمل بالقطاع د. عصام طلعت و د. أحمد عمر مخططى أحمال، و محمد أبو العلا المدير المالى و الاداري، ومحمد صلاح، ومحمد عباس للعلاج الطبيعى، ود. هشام عبد الحليم ومحمد يسري وفضل الطيب الحراسة المرمى. و مينا عبدالله فريق ٢٠٠١، وعبدربه شقرانى -أبو الأشبال- رئيس قطاع البراعم.





يذكر أن الدكتور محمد خيري حاصل على دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية، بالإضافة إلى الرخصة c وB من الأتحاد الأفريقي لكرة القدم،كما عمل مديرًا فنيا لكل من: مركز شباب القيس بالقسم الثالث، ونادى مغاغة بالقسم الثالث، ومركز شباب البرجاية، ونادى سمالوط،و نادى المنيا مواليد٩٧ و ٩٩.





و كلاعب لعب لكل من الألومنيوم والمنيا، وحصل مع الألومنيوم على ثالث الدورى العام عام٩٧ و٩٨ للناشئين مواليد٧٩.





كما يعمل كمدير لفنى ومشرف عام لبرنامج You are the star المحافظة المنيا والذى سيتم عرضه على قناة النهار قريبا.





وأخيرا تمنى خيري صعود المنيا هذا الموسم للدورى الممتاز تحت قيادة المحنك مورينيو الصعيد كابتن شديد قناوى.