الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح للعام الثاني على التوالي (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية مهتمة بنشاط القطاع الزراعي منذ عام 2014 وحتى الآن، وتسعى لتوفير انواع مختلفة من المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة لتوفير الإمداد الزراعي للمواطن المصري؛ لتحقيق الامن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.

واضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ON-E"، اليوم السبت، أنه للعام الثاني على التوالي تتصدر دول العالم في تصدير الموالح، فمصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال والفراولة، ولها مراتب متقدمة في تصدير البصل والبطاطس والطماطم نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في المنظومة الزراعية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن صادرات مصر من الحالات الزراعية تجاوزت 5 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار رغم أزمة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية مما يؤكد أن جهود الدولة في القطاع الزراعي ساهمت في توفير الإنتاج للمواطنين مع القدرة على تصدير الفائض للخارج.

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