فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف وعرب الرمل وتعادل فاقوس بالقسم الثالث

السبت 09/يناير/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حقق فريق الشرقية الفوز على ديرب نجم، بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة السابعة، للمجموعة العاشرة، للقسم الثالث.

سجل هدفي الشرقية اللاعب علي عفيفي في الدقيقتين 39 و 40 للشوط الثاني، ليحافظ فريقة على الصدارة برصيد 19 نقطة.

وحقق بلبيس فوزا قاتلا على حساب ابو حماد بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الاول تقدم بلبيس بهدف، كريم مسعد، وفي الشوط الثاني تعادل أبو حماد، وقبل ختام اللقاء خطف بلبيس هدف الفوز عن طريق اللاعب أحمد حربي.

وحقق ميت خلف فوزا كبيرا على مركز شباب ديرب نجم بنتيجة 3-2 سجلهم اللاعب محروس عبد المولي في الشوط الأول، بينما سجل لشباب ديرب السعيد علي هدف قبل ختام الشوط الأول، وأحرز الهدف الثاني في الشوط الثاني.


وخسر مركز شباب عرابي على ملعبه من عرب الرمل، 0-3 عن طريق سجله حاتم فرحات من ركلة جزاء في الشوط الأول، وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 30 للشوط الثاني، وإختتم شكري ابراهيم أهداف العرب في الدقيقة 28.

وواصل ميت خاقان صحوتة بالفوز على غزل شبين 2-0 عن طريق مصطفى حمدي من تصويبة قوية في الدقيقة 18 للشوط الأول، وأحمد سعد من تصويبة أمام المرمى في الدقيقة 92 للشوط الثاني.

وتعادل منوف خارج ملعبه مع فاقوس 2-2 في موقعة مثيرة، تقدم محمد كرواش لفاقوس مبكرا في الدقيقة 2 ثم تعادل وليد إيفونا لمنوف في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، تقدم فاقوس من جديد عن طريق أحمد سعد، ونجح منوف في العودة للقاء بالتعادل عن طريق احمد سامي.

وحسم التعادل السلبي لقاء مركز شباب بطا، وفريق أبو كبير، وحصل مركز شباب تلا على راحه.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 19 نقطة

2- بلبيس 17 نقاط

3- فاقوس 14 نقطة

4- ميت خلف 13 نقطة

5- تلا 12 نقطة

6- ابو حماد 10 نقاط

7- ميت خاقان 10 نقاط

8- منوف 8 نقاط

9- أبو كبير 8 نقاط

10- غزل شبين 6 نقاط

11- عرب الرمل 6 نقاط

12- بطا 5 نقاط

13- ديرب نجم 4 نقاط

14- شباب عرابي نقطة وحيدة

15- شباب ديرب بلا نقاط

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