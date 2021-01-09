بـ"الزيارات المفاجئة".. وكيل تعليم ببني سويف تتابع الإلتزام بـ"التناوب والكمامة" بالإدارت التعليمية (صور)

Advertisements



في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم للجهاز التنفيذي بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لإجراءات مجابهة كورونا، قامت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بتفقد الإدارات التعليمية في "ببا والفشن وبني سويف" لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية وتخفيض عدد العاملين "بالتناوب" المقرر قانونيًا.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان صحفي، أن وكيل الوزارة تابعت أعمال الملف الإليكتروني الجاري تنفيذه للعاملين التابعين للمديرية، مؤكدة على تكليف محافظ بني سويف بإنجاز ذلك الملف، والذي يأتي ضمن توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وكخطوة هامة في إطار المشروع داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.



وناقشت وكيل الوزارة، الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الحكومية، والتي تبدأ بتخزين الملفات إليكترونيًا ضمن الخطة التي يتبناها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتحت إشراف وتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تهدف إلى ميكنة المعاملات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات لجمهور المواطنين من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم.



وتفقدت وكيل الوزارة مستوى الانضباط داخل دواوين الإدارات التعليمية والاهتمام بالنظافة العامة، حيث قررت مجازاة مسئول قسم النظافة بإدارة ببا التعليمية لتدني مستوى النظافة بالديوان العام للإدارة.

