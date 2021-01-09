تحت شعار "نشر الوعي آمان".. توزيع 1000 كمامة "مجانًا" على المواطنين ببني سويف (صور)

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نفذت مجموعة من شباب مركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، مبادرة لتوزيع 1000 ماسك واقي "كمامة" بالمجان على المواطنين، وتوعيتهم بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تحت عنوان "نشر الوعي أمان".



وأكد رضا رشاد منسق المبادرة، أن هذه المبادرة قام بها عدد من أبناء الفشن الشباب والفتيات الذين لا ينتمون لاي حزب أو كيان تطوعا للمصلحة العامة، وأستهدفت الميادين العامة والأسواق الشعبية، بهدف نشر الوعي بين المواطنين، بأهمية الإلتزام بإرتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن



وأضاف "رشاد" أن المبادرة يشارك فيها مجموعة من الشباب أبناء مركز الفشن منهم موني نجيب ومحمد عادل ابوفخرة وحمزة أبوالشيخ وتيمورأبو حمزة وأحمد حسن ومحمد يوسف تعلب ومروة محمد، يقومون بتنظيم حملات لتوعية البسطاء وتوزيع كمامات ومساعدة حالات الـ"عزل منزل" من مصابي فيروس كورونا بما يحتاجونه من أدوية ومستلزمات طبية ووقائية.

