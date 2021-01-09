بكلمات مؤثرة.. سميرة سعيد ترثى المايسترو خالد فؤاد

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نعت الفنانة سميرة سعيد المايسترو الراحل خالد فؤاد، الذي توفي مساء أمس، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سميرة سعيد صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : خالد فؤاد في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر لك، لك محبة كبيرة في قلبي رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين".. مايسترو وموزع موسقي كبير شاركني حفلات ورحلات كثيرة كان فيها، فنانًا مخلصًا وصديقًا دائمًا، رحمك الله عزيزي خالد وللعائلة الكريمة خالص العزاء".



وتوفي المايسترو خالد فؤاد مساء أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني.



يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها في أوبريت "أنت أقوي"، الذي يضم محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

