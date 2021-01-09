من داخل منزلها.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 09/يناير/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة ريم مصطفي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريم مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها على إطلالة جذابة، حيث اعتمدت على ملابس منزلية، وظهرت بروب أبيض من داخل منزلها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن ريم مصطفي انتهت من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويسجل التجربة السينمائية الثالثة لريم مصطفى بعد فيلمى "مش رايحين فى داهية" مع المخرج أحمد صالح قبل 3 سنوات، و"ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى.

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