الشهيد الــ(288) "الأطباء" تنعي مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندري

السبت 09/يناير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محسن محمد عجوة، مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر، سابقا والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.


وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور محسن محمد عجوة، الطبيب رقم الــ(288)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعتين و 48 دقيقة

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ 43 دقيقة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 22 ساعة

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة و نصف

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ أقل من نصف ساعة

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

نقابة الأطباء تنعي الدكتور جمال عبد العليم إثر وفاته بكورونا

"الشهيد 179".. الأطباء تنعي استشاري باطنة بعد وفاته بكورونا

نقابة الأطباء تنعي الشهيدة الدكتورة عزة غنيم بعد وفاتها بكورونا

الشهيد الـ(181).."الأطباء" تنعي مدير مستشفى شبراهور السابق بالدقهلية

الشهيد الــ(188).. "الأطباء" تنعي استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنصورة العام سابقا

الشهيد الــ(219).. "الأطباء" تنعي مدير مستشفى الرياض المركزي سابقا بمحافظة كفرالشيخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

03:30 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى