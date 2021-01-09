أول رد من باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل: "من الهرم دي ولا منين"

السبت 09/يناير/2021 - 04:26 م
باسم سمرة ورحاب الجمل
باسم سمرة ورحاب الجمل
مي مرسي
علق الفنان باسم سمرة على ما قالته الفنانة رحاب الجمل عن اتهامها له بتناول المخدرات والخمور، والتطاول عليها بالسب والقذف، في بروفات أحد الأفلام، وبوجود عدد من نجوم الفن.

حيث قال "سمرة"، في تصريحات خاصة، أنه لا يقوم بتصوير أي عمل سينمائي في الوقت الحالي، وعند سؤاله عن الفنانة رحاب الجمل رد قائلًا: "مين رحاب الجمل دي؟.. من الهرم دي ولا منين".

وأكمل "باسم"، حديثه عن هذه الواقعة قائلًا: "كاتبة عني أنا؟.. ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل.. أكيد حاجة تانية مش أنا .. وما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل.

يذكر أن كتبت الفنانة رحاب الجمل عبر منشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب"

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