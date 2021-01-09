نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

السبت 09/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
 
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن المدير الفني البرتغالي يرغب في التعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو نحم دفاع ريال مدريد في يناير الحالي. 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن توتنهام يرغب في التعاقد مع ميليتاو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من أجل تعزيز صفوفه خلال الدور الثاني من الموسم الحالي. 

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيدير ميليتاو البالغ من العمر 22 عاماً لا يحظى بثقة زيدان، حيث خاض في الموسم الحالي 3 مباريات فقط علماً بأنه إنضم إلى ريال مدريد في 2019 مقابل 50 مليون يورو.

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