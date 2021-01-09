الشهيد الــ(287) "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أسامة عبد الله، استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.



وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".



وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور أسامة عبد الله، الطبيب رقم الــ(287)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.





وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.





