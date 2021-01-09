الألومنيوم يفوز علي قنا بثنائية ويواصل المنافسة علي الصدارة

السبت 09/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
واصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، سلسلة الانتصارات، بعد أن نجح في تحقيق الفوز علي نظيره نادي قنا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني .

تقدم الألومنيوم في الشوط الأول عن طريق هداف الفريق مراد صبري، ثم عزز محمد عبد الحميد ميدو النتيجة باحرازه الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني، لينتهي اللقاء الحماسي بين الفريقين بفوز الألومنيوم بثنائية نظيفة.

شهد اللقاء حضور جماهيري كبير، ومتابعة للقاء من علي المنشأت الرياضية لنادي قنا، بعد أن منع رجال الامن الجمهور من حضور اللقاء، باستثناء عدد محدود، بيشتغل الجمهور المنشأت الرياضية المحيطة بملعب اللقاء لمشاهدة اللقاء.

بهذا الفوز يرفع الألومنيوم رصيده من النقاط ل16 نقطة، ليواصل الزحف محمدو صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد نادي قنا عند 8 نقاط، ويزداد الموقف صعوبة

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