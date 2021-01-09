خالد النبوي يتذكر الراحل فاروق الفيشاوي ومحمود ياسين بهذه الصورة

السبت 09/يناير/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان خالد النبوي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد النبوي بالصورة برفقة الراحل محمود ياسين وفاروق الفيشاوي وعبر عن حزنه لرحيلهم وكتب: لهم أنا الصغير يبقى أنا اللي في الوسط، ضحكوا و فرحوا...كنت فرحان قوي إني وسطيهم وهما كانوا واخدني بالحضن.. من الأيام الحلوة مع الناس الحلوة و العلام عن قرب من فنهم و إنسانيتهم ..محمود ياسين و فاروق الفيشاوي وحشتوني جدا ( للتوضيح :البدل دي كانت موضه ساعتها).

والجدير ذكره أن خالد النبوي يشارك في فيلم "أهل الكهف" بجانب عدد من الفنانين منهم تايسون غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

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