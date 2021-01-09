خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

السبت 09/يناير/2021 - 04:16 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
محمد زكي

تدرس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، تخفيض عدد أفراد اللجان الخاصة بإدارة الكرة المسئولة عن الفريق الكروي الأول.

وتناقش اللجنة الثلاثية خلال الساعات المقبلة، توجيه الشكر لأكثر من مسئول بلجنة الكرة واللجنة التنفيذية، وتحديداً موقف فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالنادي، عقب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة بإحدى القنوات.

وشهدت الساعات الماضية، رد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق على تصريحات فاروق جعفر، تتضمن نفي اللاعب عقد أي جلسة لتعديد تعاقده وطلب زيادة قيمة التعاقد مالياً.

وفي سياق أخر، قام عبد الحليم علي مدير الكرة، بتوجيه العديد من النصائح لعبد الله جمعة، كالتركيز داخل الملعب وفي تدريبات الفريق  فقط وعدم الانشغال بالتصريحات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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