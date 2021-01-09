ننشر قرار النيابة في واقعة التنمر علي شاب معاق ذهنيا في الدقهلية

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أصدرت نيابة دكرنس في محافظة الدقهلية، قرارها بإستمرار حجز جميع المتهمين وعرضهم اليوم رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها وتحديد أدوار المتهمين بتلك الواقعة مع مراعاة مواعيد الحجز القانونية للمتهمين، في واقعة التنمر وتعذيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية.



وكلفت النيابة احد الضباط بالإنتقال لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة عليها وبيان عما اذا كانت توجد ثمة كاميرات مراقبة من عدمه وفي الحالة الأولى التحفظ عليه وعرضها علي النيابة، وايداع احراز الهواتف المحمولة مخزن النيابة عقب قيدهم رقم أشياء على ذمة الفصل في القضية، وينتدب المهندس الفني لفحص الدارجة البخارية المضبوطة " توك توك " ورفع بصمتي الشاسية والموتور وبيان عما اذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه وصولا لمالكها



كما تضمنت القرارات أن يستمر التحفط على الدراجة البخارية " توك توك " بدويان المركز لحين صدر قرار آخر بشأنها، وتم التحفظ على حرز الفلاشة بالأوراق



يشار ان الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، ألقت القبض على 5 أشخاص متهمين بالتنمر والسخرية وتعذيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا".



وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقاطع فيديو على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا".



بدأت الواقعة برصد مقطع الفيديو وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكلف اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية واللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالدقهلية بالتعامل الفوري وفحص الفيديوهات وكشف هوية المتهمين.



وجاء المقطع الأول يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل حول رقبته حيث يقومون بسحبه من رقبته وإنزاله من مركبة "توك توك" والمقطع الآخر يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل بأحد أعمدة الإنارة ويقومون بالتهكم عليه والسخرية منه بالمقطعين.



وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المعتدى عليه "معاق ذهنيا" وتبين أنه يدعي" محمد إ" 34 سنة وشهرته "بكار"، ومقيم بندر دكرنس طرف " كفيلته " وتدعى ماجدة محمد أحمد إبراهيم فوده 66 ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان.



كما تم تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفا بمقطعي الفيديو وهم كل من محمد المرسي، وشهرته " الصامولي" ۱۹ سنة نقاش، وخالد علاء ۲۰ سنة عاطل، ومحمد رجب ۲۱ سنة عاطل ويقيمون قرية "المحمودية" دائرة مركز شرطة دكرنس.



وتم ضبط محمد أحمد ۲۳ سنة سائق، ومقيم " عزبة الصايغ - التابعة لقرية المحمودية" دائرة مركز شرطة دكرنس، واشرف العدل 35 سنة عاطل، ومقيم قرية "المحمودية " دائرة مركز شرطة دكرنس.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والدراجة النارية "توك توك" الخاصة بالمتهم الأول والمستخدمة في مقطع الفيديو الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه، وتم عرضهم على النيابة العامة في المحضر رقم ۲۰۲۱۲۱۲ إداري مركز دكرنس



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