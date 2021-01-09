أحدث جلسة تصويرية لناهد السباعي عبر إنستجرام

السبت 09/يناير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة ناهد السباعي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت ناهد السباعى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، وهى فى منزلها وترتدي ملابس منزلية، وعلقت قائلة"كن جميلا ترى الوجود جميلا".


يذكر أن من أهم الأعمال التي شاركت فيها ناهد السباعي وأثرت في حياتها الفنية:
_ فيلم "من نظرة عين" عام 2003.
-مسلسل "صرخة أنثى" مع داليا من إخراج رائد لبيب عام 2007.
-مسلسل "7 شارع السعادة" والفيلم القصير "نفسي أقول أكشن" عام 2008.
-فيلم "احكي يا شهرزاد"عام 2009 الذي أدت فيه دور لفت الأنظار إلى موهبتها المتميزة.
-مسلسل "الحارة"، فيلم "678" وفيلم "البصرة" عام 2010.
_مسلسل "الجامعة" وفيلم "اكس لارج" عام 2011.
_-مسلسل "فيرتيجو"، فيلم "ساعة ونص" وفيلم "بعد الموقعة" من إخراج يسري نصر الله والذي نال جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي عام 2012.

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