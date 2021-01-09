الصناعة: الصين توافق على استئناف استيراد الموالح المصرية

السبت 09/يناير/2021 - 04:01 م
نيفين جامع وزيرة الصناعة
نيفين جامع وزيرة الصناعة
محمد عصام

كشفت وزارة التجارة والصناعة، من خلال مكتب التمثيل التجاري في الصين عن حل جميع المشكلات التى كانت تواجه الصادرات المصرية من الموالح، بعد قرار الجمارك الصينية بمنع دخولها البلاد لعدم إعتماد قائمة المزارع التى تسمح بتصدير منتاجتها للسوق الصييني بداية من العام الجديد2021.


وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن جهود المكتب التجارى المصرى ببكين  نجحت في  التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021

.


وأوضح الدكتور  احمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجارى أن المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الصينية بكين تلقى عدد من الإستفسارات والشكاوى  من المصدرين المصريين بشأن وجود شحنات من الموالح المصرية لم يتم الإفراج عنها من الموانىء الصينية بداعى طلب الجانب الصينى قائمة بالمحطات والمزارع المعتمدة للموسم التصديرى الجديد 2020/2021  وإضافة متطلبات جديدة خاصة بالتفتيش على المحاصيل المصدرة ،لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الحجر الزراعى المصرى وكذلك مع الجمارك الصينية حيث ساهمت الجهود الدبلوماسية فى التوصل إلى إتفاق بالعمل بنفس قائمة الموسم الماضى مع إضافة قائمة بمحطات التعبئة التى تم إضافتها حديثاً لهذا الموسم.


وأشار إلى أنه تم الإتفاق أيضاً على إجراء تفتيش على المنتجات المصدرة لعدد من المزارع وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لتسهيل إجراءات التصديرمع الإفراج الفورى لكافة شحنات الموالح المصرية الموجودة داخل الموانىء الصينية ،مشيداً فى هذا الإطار بالجهود الكبيرة للمكتب التجارى المصرى ببكين برئاسة المستشار تجارى  ماهيتاب فؤاد فى سرعة حل هذه المشكلة والتى كانت ستؤثر سلباً على نفاذ الموالح المصرية إلى السوق الصينى .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصناعة صادرات مصر من الموالح توقف صادرات مصر من الموالح للصين الموالح المصرية الصين أزمة الموالح المصرية

أخبار تهمك

خاص. إدارة الزمالك تدرس تصفية اللجان بسبب فاروق جعفر

منذ أقل من نصف ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

في آخر 24 ساعة.. 5 قرارات مهمة للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

كواليس جلسة عبد الحليم علي مع عبد الله جمعة بسبب الرد على فاروق جعفر

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يُحدد سعر بيع حسام حسن

منذ ساعة و نصف

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

منذ 43 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

المشاهد الأولى لحطام الطائرة الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سحر نصر: نتطلع لتصبح الصين ضمن اكبر 10 دول مستثمرة فى مصر

الأسواق الصينية تفتح باب استيراد 7 محاصيل زراعية جديدة من مصر

الجمارك المصرية تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها الصينية

مصر تشارك بجناح متميز بالمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي الأول

مذكرة تفاهم لتصدير البلح المصري إلى الصين

بسبب كورونا.. "الجمارك" تعيد شحنات إلى الصين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

عاجل.. الزمالك يُخطر فرجاني ساسي بمذكرة السفر

03:30 م

"الممثل السكران".. رحاب الجمل تهاجم باسم سمرة بعد اقتحامه لوكيشن تصوير

01:54 م

عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى