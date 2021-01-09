موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

السبت 09/يناير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق أتليتكو مدريد، مع نظيره أتليتك بلباو، اليوم السبت 9 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.


وستقام المباراة بين أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويحتل أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


يذكر أن أتليتكو مدريد قد حقق الفوز على حساب ديبورتيفو ألافيس في الجولة الماضية، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.

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