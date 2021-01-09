الأهلي يسعى لتحصين نجمه من أطماع براميدز

السبت 09/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تقدمت لجنة التخطيط في الأهلي بطلب إلى إدارة التعاقدات في القلعة الحمراء من أجل سرعة تجديد عقد نجم هجوم الفريق محمد شريف الذي ينتهي عقده في يناير المقبل.


وأفادت تقارير صحفية بأن لجنة التخطيط اتخذت تلك الخطوة خوفًا من انتقال شريف محمد إلى براميدز خصوصًا بعد أن تلقى عرضًا جادًا للعب في صفوف الفريق السماوي خلال الأيام الماضية ولكن رفض نجم الأهلي بسبب ارتباطه بعقد مع المارد الأحمر.


ومن المتوقع أن يكون عرض التجديد لشريف محمد يتضمن تعديل في عقده وزيادة راتبه بما يتناسب مع إمكانياته وقدراته وذلك بعد أن أصبح من العناصر الأساسية في تشكيل المارد الأحمر.


ومن المرجح أن يوقع شريف محمد على عقد تبلغ مدته 3 مواسم بالإضافة إلى تعديل قيمة عقدة لتصل إلى 7.5 ملايين جنيه بدلاً من 2.7 مليون جنيه في الموسم الواحد والتي يحصل عليها نجم الأهلي في الوقت الحالي.

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