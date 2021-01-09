فرنسا تعلن إصابة 6 جنود بهجوم انتحاري في مالي

السبت 09/يناير/2021 - 03:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أصيب 6 جنود فرنسيين بجروح متفاوتة الخطورة، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تعرضوا له في منطقة "غورما" بوسط جمهورية مالي بإفريقيا.

 

ونقلت القناة التلفزيونية الفرنسية "فرانس إنفو"، عن هيئة أركان الجيش الفرنسي، أن السيارة انفجرت وهي تقترب من قافلةٍ للقوات الفرنسية، محاولةً الاصطدام بها قبل تشغيل نظام المتفجرات من طرف السائق الانتحاري.

 

وأوضحت هيئة أركان الجيش الفرنسي، أن حياة الجنود الفرنسيين المصابين خارجة عن دائرة الخطر، بالنظر إلى الفحوص الطبية التي أُجريت لهم في المستشفى العسكري بمدينة غاو، فيما تقرر نقل 3 منهم إلى فرنسا اليوم السبت.

 

بحسب روسيا اليوم، يعتبر هذا الهجوم الثالث من نوعه في أقل من أسبوعين، بعد مقتل 5 جنود في عمليتين مسلحتين الأسبوع الماضي، في تصعيد مفاجئ يتزامن مع إعلان باريس استعدادها للتفاوض مع جماعات مسلحة محلية، مستثنية تنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، حسب تصريحات وزيرة الدفاع الفرنسية قبل أيام.


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هجوم مالي فرنسا 6 جنود فرنسيين

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