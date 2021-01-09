إندونيسيا تكشف تفاصيل جديدة عن ركاب الطائرة المفقودة

السبت 09/يناير/2021 - 03:51 م
حطام الطائرة
حطام الطائرة
وكالات

قالت وزارة النقل الإندونيسية، إن 62 شخصًا كانوا على متن طائرة البوينغ المفقودة بعد إقلاعها من جاكرتا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلامية، اليوم السبت، العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة "سريويجايا إير" انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا، كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

 

 بحسب قناة سكاي نيوز عربية، كشفت خدمة "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات على "تويتر"، أن طائرة الرحلة "إس.جي182" هبطت أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.

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