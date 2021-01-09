قائدة أول جلسات برلمان 2021.. من هي فريدة الشوباشي؟

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يوم الثلاثاء المقبل، سيكون مجلس النواب على موعد مع ظهور الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي على منصة البرلمان كأول سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس.



تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.



وفي هذا الشأن، قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، إن الجلسة الافتتاحية ستبدأ برئاسة العضو فريدة الشوباشى، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مشيرا إلى أن رئاسة الشوباشى للجلسة تنتهى بانتخاب رئيس المجلس الجديد، حيث يعتلى الرئيس المنتخب منصة المجلس، ويتسلم إدارة الجلسة العامة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي التي تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب 2021:



- فريدة الشوباشي من مواليد حلوان عام 1938، واسمها بالكامل قبل اعتناقها الإسلام فريدة ملك جورج ميخائيل، وتندرج من أسرة مسيحية تعود جذورها لمركز القوصية بالصعيد، التحقت بمدرسة العائلة المقدسة بنات بحلوان.



- اعتنقت الإسلام بعد أن قرأت سيرة عمر بن الخطاب، لتتعمق بعد ذلك في القراءة عن الإسلام.



- هي أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري وابن الأديب محمد مفيد الشوباشي، وقد حصلت الشوباشي على إسمها من عائلة زوجها وهو "الشوباشي".



- كاتبة صحفية وإعلامية وهي رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، ولها العديد من الكتابات والمقالات في عدد من الصحف.



- لها مواقف حاسمة وشديدة تجاه جماعة الإخوان وتؤكد أن الإخوان تستخدم الإرهاب والاغتيال ضد كل من لا يؤيدهم فى الرأى، مؤكدة أن حسن البنا اتفق مع إنجلترا على إنشاء الإخوان، وهذا كان أول مسمار لتفرقة المصريين.



- كان لها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو " مطلوب للتعقيب "، كما أن لديها عدة مؤلفات منها " عبارة غزل " و"الخاتم والخاتم" هي مجموعة قصصية.











