بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشلف تفاصيل طقس الأحد

السبت 09/يناير/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 10 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على حلايب وشلاتين.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشلف تفاصيل طقس الأحد
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشلف تفاصيل طقس الأحد

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