حساب المواطن: صرف دعم الدفعة الجديدة غدا في حسابات المستفيدين

أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم صرف دعم الدفعة الجديدة غدا الأحد الموافق 10 من يناير لعام 2021، في حسابات المستفيدين، حيث سيتم صرف الدفعة الجديدة في موعدها المحدد من كل شهر، فمن المؤكد أن يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.





وأعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ38، موضحا أن التحقق من نتائج الأهلية يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.



