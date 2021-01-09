حساب المواطن: صرف دعم الدفعة الجديدة غدا في حسابات المستفيدين

السبت 09/يناير/2021 - 03:32 م
حساب المواطن - برنامج سعودي
حساب المواطن - برنامج سعودي
أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم صرف دعم الدفعة الجديدة غدا الأحد الموافق 10 من يناير لعام 2021، في حسابات المستفيدين، حيث سيتم صرف الدفعة الجديدة في موعدها المحدد من كل شهر، فمن المؤكد أن يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ38، موضحا أن التحقق من نتائج الأهلية يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويعتبر حساب المواطن أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية، وذلك لإعانة  المواطنين السعوديين الغير قادرين على تلبية  احتياجاتهم اليومية لمواجهة الغلاء وشراء ما يلزمهم وما يلزم أطفالهم وأسرتهم، وذلك بعدما أصبحت الأسعار في ارتفاع ملحوظ ولم يعد غالبية المواطنين القدرة على تحمل تلك الارتفاعات، لذلك قامت الحكومة السعودية بتوفير مساعدات مالية لهؤلاء الغير القادرين، وذلك من خلال وضع تلك الأموال في حساب المواطن، حيث تتم نقل تلك المساعدات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية وذلك لكل المسجلين على حسابات البنوك الخاصة بالمستحقين.

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